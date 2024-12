Chi è stufo di vedere sempre gli stessi risultati su Google, ora può liberarsene in un batter d’occhio. Come riportato da Search Engine Roundtable, basta scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare su “Prova senza personalizzazione“. In men che non si dica, Big G mostrerà una nuova pagina con risultati più obiettivi e meno influenzati dai propri gusti personali.

Google permette di disattivare i risultati di ricerca personalizzati con un clic

Attenzione però, il link magico non compare sempre e comunque. A volte, invece del bottone salvifico, si troverà un messaggio che avvisa che i risultati non sono personalizzati. E sembra che la funzione sia è apparsa molto più spesso per le ricerche sull’iPhone che sul Mac, per arcano qualche motivo.

Sia chiaro, provare i risultati senza personalizzazione, non significa automaticamente che si sta cambiando le impostazioni in modo permanente. È solo una finestra sul mondo dei risultati “nudi e crudi”, senza fronzoli e senza trucco. Se vuoi disattivare la personalizzazione per sempre, bisogna armeggiare con le impostazioni del proprio account Google.

Una novità che sa di vecchio

In realtà, i più smanettoni sanno come aggirare la personalizzazione dei risultati già dal 2007. Basta aggiungere il parametro “&pws=0” alla fine dell’URL di una ricerca su Google. Ma ora, con il nuovo link in bella vista, anche i meno esperti possono assaporare il brivido dei risultati non filtrati.

Insomma, Google cerca di venire incontro a chi vuole più trasparenza e meno condizionamenti nelle sue ricerche online. Certo, il colosso di Mountain View potrebbe fare di più, magari rendendo l’opzione sempre disponibile e più facile da trovare. Ma intanto, questo è un primo passo nella giusta direzione. E chissà, magari un giorno potremo dire addio per sempre ai risultati personalizzati e dare il benvenuto a una ricerca davvero libera e imparziale.