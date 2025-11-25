 Google Pixel 10 costa 599€ al Black Friday di Amazon: è affare
Non lascia alcun dubbio sul che farsi a questo prezzo: Google Pixel 10 scontatissimo e potente tra le tue mani.
Non lascia alcun dubbio sul che farsi a questo prezzo: Google Pixel 10 scontatissimo e potente tra le tue mani.

Google Pixel 10 non ha bisogno di presentazioni. Uno degli ultimi smartphone ad arrivare sul mercato e con prestazioni che integrano l’AI e la fanno loro. Un vero gioiello sia in termini di potenza che di estetica. Disponibile in tre colorazioni, con lo sconto del Black Friday 2025 è una bomba. Compralo a soli 599 euro invece che a 899 euro su Amazon e non sprecare questa occasione.

Con 128GB di memoria dalla sua parte, Google Pixel 10 è uno smartphone che ti conquista a primo utilizzo. È elegante, con design iconico e originale e poi è potente. Ci puoi fare di tutto e di più e ti assistente nel quotidiano con tutte le risorse e funzioni. Lo acquisti in una delle tre colorazioni disponibili e nel taglio di memoria da 128GB. Altro suo punto distintivo? Una batteria massiccia che offre 24 ore di autonomia e ricarica PixelSnap se vuoi eliminare ogni cavo dalla tua vista. Geniale, no?

Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di oltre 24 ore e display Actua da 6,3″ – nero ossidiana, 128GB

599,00899,00€-33%

Fatto sta che ti godi streaming, applicazioni e gaming in grande risoluzione grazie al display ampio e luminoso da 6,3 pollici. Il pannello Actua è fluido, vivido e offre così tanto realismo da lasciarti a bocca aperta. E poi c’è il chip Tensor G5 che viene abbinato a 12GB di RAM. Insomma, tra multitasking e richieste specifiche… non c’è processo che non regga il gioco. Ma i punti a favore di questo smartphone non si esauriscono così in fretta. Hai a disposizione:

  • fotocamera posteriore con triplo obiettivo (grandangolare 48MP, UltraWide 13MP, Teleobiettivo 10,8MP) e Zoom 20x;
  • Fotocamera anteriore da 10,5MP con messa a fuoco automatica;
  • video registrati in 4K;
  • aggiornamenti garantiti per almeno 7 anni;
  • Gemini a tua completa disposizione;
  • sistema di editing delle foto con AI integrata. 

Compralo ora a soli 599 euro su Amazon. Google Pixel 10 è lo smartphone che realizza ogni sogno a prezzo irrisorio grazie al Black Friday.

Pubblicato il 25 nov 2025

25 nov 2025
