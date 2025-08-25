Google Pixel 10 e 10 Pro: preordine con 160€ di sconto esclusivo Amazon

Se la nuova line up firmata Google ti ha rubato il fiato e vuoi proprio questo smartphone come successore al tuo, il preordine non è mai stato così conveniente. Su Amazon non solo hai uno sconto di cui approfittare ma anche una seconda promozione che ti fa risparmiare ancora di più. Scegli quale acquistare e ottieni uno sconto di 160 euro in totale. Nello specifico:

Entrambi i modelli verranno rilasciati il 28 agosto 2025. Se, inoltre, non vedi lo sconto aggiuntivo di 100€ sappi che è rilegato a chi ha un account con abbonamento Prime.

Google Pixel 10 e 10 Pro: le novità più salienti

I nuovi smartphone firmati Google hanno già conquistato il web. Scommetto che, proprio in questi giorni, hai visionato online Reels e TikTok su super zoom e tante altre novità. Beh, tutte queste sono contenute nei due nuovi modelli in uscita a fine mese ossia tra qualche giorno.

Google Pixel 10 è il modello base, se così vogliamo chiamarlo. È caratterizzato da un design lineare e subito riconoscibile nella sua colorazione Blu Indaco sebbene non sia l’unica disponibile. Con display Actua da 6,3 pollici e 128GB di memoria è un vero portento. Tutto merito del chip Google Tensor che viene abbinato a ben 12GB di RAM per essere sempre sul pezzo. Infatti con Gemini dalla tua parte, hai un prodotto che fa sua l’intelligenza artificiale. Merita una citazione la fotocamera posteriore che è composta da ben 3 obiettivi (48+13+10,8MP) capaci di rendere ogni fotografia uno scatto professionale, finanche in piena notte.

In confezione trovi anche la cover Pixelsnap che lo protegge da cadute e graffi. Lo preordini a soli 799 euro su Amazon con lo sconto del 6% e lo sconto clienti Prime di 100€ da riscattare in pagina.

Google Pixel 10 Pro, invece, è il fratello maggiore. Questa versione condivide il design estetico così come le dimensioni con il modello di cui ti ho parlato sopra. È disponibile in colorazione Nero Ossidiana e altre nuance ed è il tuo asso nella manica per quanto riguarda qualità e autonomia. Con la sua batteria da oltre 24 ore di energia e il Chip Tensor abbinato a 16GB di RAM, non c’è confronto che regga. Non solo Gemini ti assistete nel quotidiano ma l’intelligenza artificiale diventa una mano consistente anche nel comparto fotografico. Immortala i ricordi con video in 8K, scatta selfie a 42MP e non fare a peno della tripla fotocamera posteriore da 50MP con zoom 100x.

In confezione trovi anche la cover Pixelsnap che lo protegge. Lo preordini a soli 999 euro su Amazon con lo sconto del 5% e sconto clienti Prime di 100€ da riscattare in pagina.