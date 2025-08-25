 Google Pixel 10 e 10 Pro: preordine con 160€ di sconto esclusivo Amazon
Google Pixel 10 e Google Pixel 10 Pro sono in preordine su Amazon con un extra sconto per gli abbonati Prime: imperdibili.
Se la nuova line up firmata Google ti ha rubato il fiato e vuoi proprio questo smartphone come successore al tuo, il preordine non è mai stato così conveniente. Su Amazon non solo hai uno sconto di cui approfittare ma anche una seconda promozione che ti fa risparmiare ancora di più. Scegli quale acquistare e ottieni uno sconto di 160 euro in totale. Nello specifico:

Entrambi i modelli verranno rilasciati il 28 agosto 2025. Se, inoltre, non vedi lo sconto aggiuntivo di 100€ sappi che è rilegato a chi ha un account con abbonamento Prime.

Google Pixel 10 e 10 Pro: le novità più salienti

I nuovi smartphone firmati Google hanno già conquistato il web. Scommetto che, proprio in questi giorni, hai visionato online Reels e TikTok su super zoom e tante altre novità. Beh, tutte queste sono contenute nei due nuovi modelli in uscita a fine mese ossia tra qualche giorno.

Google Pixel 10 è il modello base, se così vogliamo chiamarlo. È caratterizzato da un design lineare e subito riconoscibile nella sua colorazione Blu Indaco sebbene non sia l’unica disponibile. Con display Actua da 6,3 pollici e 128GB di memoria è un vero portento. Tutto merito del chip Google Tensor che viene abbinato a ben 12GB di RAM per essere sempre sul pezzo. Infatti con Gemini dalla tua parte, hai un prodotto che fa sua l’intelligenza artificiale. Merita una citazione la fotocamera posteriore che è composta da ben 3 obiettivi (48+13+10,8MP) capaci di rendere ogni fotografia uno scatto professionale, finanche in piena notte.

Google Pixel 10 – Smartphone Android sbloccato con Gemini e display Actua 6,3″ – blu indaco, 128GB + Cover Pixelsnap per Pixel 10 & Pixel 10 Pro – Blu indaco

In confezione trovi anche la cover Pixelsnap che lo protegge da cadute e graffi. Lo preordini a soli 799 euro su Amazon con lo sconto del 6% e lo sconto clienti Prime di 100€ da riscattare in pagina.

Google Pixel 10 Pro, invece, è il fratello maggiore. Questa versione condivide il design estetico così come le dimensioni con il modello di cui ti ho parlato sopra. È disponibile in colorazione Nero Ossidiana e altre nuance ed è il tuo asso nella manica per quanto riguarda qualità e autonomia. Con la sua batteria da oltre 24 ore di energia e il Chip Tensor abbinato a 16GB di RAM, non c’è confronto che regga. Non solo Gemini ti assistete nel quotidiano ma l’intelligenza artificiale diventa una mano consistente anche nel comparto fotografico. Immortala i ricordi con video in 8K, scatta selfie a 42MP e non fare a peno della tripla fotocamera posteriore da 50MP con zoom 100x.

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini e display Super Actua da 6,3″ – Grigio argento, 128GB + Cover Pixelsnap per Pixel 10 & Pixel 10 Pro – Nero ossidiana

In confezione trovi anche la cover Pixelsnap che lo protegge. Lo preordini a soli 999 euro su Amazon con lo sconto del 5% e sconto clienti Prime di 100€ da riscattare in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

25 ago 2025
