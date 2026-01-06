 Google Pixel 10 Pro: lo sconto di 300€ che sta facendo impazzire il web
Il potentissimo Google Pixel 10 Pro oggi lo acquisti con uno sconto pieno di 300€ su Amazon, ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba.
Il potentissimo Google Pixel 10 Pro oggi lo acquisti con uno sconto pieno di 300€ su Amazon, ma devi sbrigarti perché sta andando a ruba.

Con 300 euro di sconto, il Google Pixel 10 Pro sta facendo letteralmente impazzire il web. A un prezzo molto vicino al modello base, questo top di gamma lo acquisti ora a soli 799 euro, invece di 1099 euro. Cosa stai aspettando? Questo è il momento perfetto per metterlo subito in carrello e confermare l’ordine. Lo trovi solo su Amazon in offerta a tempo decisamente folle.

Tra l’altro, con un semplice click, puoi anche decidere di pagarlo in 12 rate mensili a soli 66,59 euro senza interessi. Nessun finanziamento da approvare o documenti da compilare. Basta selezionare questa opzione prima di aggiungere lo smartphone al carrello e il gioco è fatto. E se ordini adesso ti arriverà a casa tua entro giovedì 8 gennaio con consegna gratuita grazie a Prime.

Con una mega batteria, il Google Pixel 10 Pro assicura oltre 24 ore di autonomia con utilizzo intensivo. Il suo ampio display Super Actua da 6,3 pollici regala immagini dai colori ultra vivaci e dai dettagli incredibilmente precisi. Il sistema a tripla fotocamera posteriore garantisce scatti professionali per immortalare ricordi indimenticabili da archiviare nell’ampio spazio di archiviazione.

Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio creta, 128GB

Google ha garantito 7 anni di funzionalità e aggiornamenti con Pixel Drop. Quindi avrai per molto tempo un telefono sempre nuovo e con le più recenti funzionalità. Intanto goditi l’ultima versione del sistema operativo di Google, Android puro. Scopri quanto è comodo avere Gemini al tuo servizio, dove è l’intelligenza artificiale a fare tutto per te e ad aumentare le potenzialità delle tue applicazioni.

Il nuovo processore Google Tensor G5 è una vera forza! Tutta la potenza in questo chip di nuova generazione con TPU e CPU migliorate. Scopri prestazioni eccezionali di altissimo livello per sfruttare app, giochi e funzionalità senza il minimo lag per un’esperienza utente super fluida e soddisfacente. Ordina ora il tuo Google Pixel 10 Pro a soli 799 euro, invece di 1099 euro su Amazon.

Pubblicato il 6 gen 2026

Osvaldo Lasperini
6 gen 2026
