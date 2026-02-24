Google Pixel 10 in super sconto: potenza e Android puro a 563€

Se cerchi uno smartphone con tanta potenza, un’ottima fotocamera, intelligenza artificiale utile e un prezzo competitivo questa offerta di Amazon è per te. Proprio in questo momento, il Google Pixel 10 128GB è tuo a soli 563 euro, invece di 899 euro. Una vera bomba di telefono a un prezzo decisamente esclusivo dal colosso dello shopping online. Insomma, il Best Buy definitivo di inizio 2026.

Uno dei punti di forza di questo telefono sono le fotocamere che assicurano scatti da vero professionista al primo colpo e in qualsiasi condizione luminosa. Che sia giorno o notte, chiaro o scuro, il Pixel 10 scatta foto e riprende video eccellenti. Proprio come un cameraphone è in grado di immortalare ricordi indelebili, come vere e proprie opere d’arte. L’intelligenza artificiale fa il resto perfezionandole, ad esempio cancellando ciò che non serve.

La batteria ha un’autonomia di oltre 24 ore e si ricarica velocemente grazie alla nuova ricarica magnetica Pixelsnap wireless Qi2. Apprendendo dalle tue abitudini, ottimizza il consumo energetico offrendoti più tempo fuori casa e con una sola carica. In aggiunta, troviamo un processore potente, il Google Tensor G5 che rende le prestazioni ancora più elevate e significative, per un’esperienza fluida e veloce con app, giochi e contenuti multimediali.

Quindi questo smartphone è davvero una piacevole scoperta per tutto quello che offre e ora anche per il prezzo così conveniente. Scegli adesso il Google Pixel 10 128GB a soli 563 euro su Amazon! Puoi decidere di pagare anche in comode rate a tasso zero semplicemente con un click prima di metterlo in carrello.