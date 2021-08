Google Pixel 5a 5G ufficiale: specifiche e prezzo

Google ha annunciato il nuovo Pixel 5a 5G, smartphone di fascia media che affianca i due top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Rispetto al Pixel 4a ci sono diversi miglioramenti hardware, mentre il design è rimasto praticamente invariato. Purtroppo non verrà distribuito in Italia.

Google Pixel 4a 5G: specifiche complete

Il Pixel 5a 5G ha un telaio in metallo con un guscio esterno in plastica opaca. La qualità costruttiva è quindi migliore, come dimostra la certificazione IP67 che garantisce la resistenza all'acqua fino ad un metro di profondità per 30 minuti. Lo schermo OLED da 6,34 pollici ha una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 60 Hz. Nell'angolo superiore sinistro c'è il foro per la fotocamera frontale da 8 megapixel.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 765G, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamere posteriori da 12,2 e 16 megapixel (standard e ultra grandangolare), connettività WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 4.680 mAh (il Pixel 5a 5G sarà l'ultimo smartphone di Google con caricabatteria in dotazione).

Il sistema operativo è ovviamente Android 11. Google promette almeno tre anni di aggiornamenti, quindi fino ad Android 14. Il Pixel 5a 5G sarà disponibile dal 26 agosto solo nella colorazione Mostly Black (nero), ma gli utenti potranno acquistare (29 dollari) custodie protettive in quattro colori (Black Moss, Maybe Moon, Likely Lime e Partially Pink). Può essere già ordinato in Giappone e Stati Uniti al prezzo è 449,00 dollari.