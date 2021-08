Google Pixel 5a: annuncio il 26 agosto?

All'inizio del mese sono stati svelati i Pixel 6 e Pixel 6 Pro, ma Google dovrebbe lanciare un altro smartphone il 26 agosto. In base alle indiscrezioni del weekend si tratta del Pixel 5a. La stessa azienda di Mountain View aveva confermato l'esistenza del nuovo modello, specificando però che sarà disponibile solo negli Stati Uniti e in Giappone.

Google Pixel 5a: possibili specifiche

Il Pixel 5a è praticamente identico al Pixel 4a 5G, del quale rappresenta un upgrade dal punto di vista hardware. Lo smartphone dovrebbe infatti avere uno schermo OLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate fino a 90 Hz. Nell'angolo superiore sinistro del display c'è il foro per la fotocamera frontale (probabilmente con sensore da 8 megapixel). Un'altra novità è la resistenza all'acqua e alla polvere (certificazione IP67).

La dotazione hardware dovrebbe inoltre comprende il processore Snapdragon 765G con modem 5G integrato, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, due fotocamere posteriori da 12 e 16 megapixel (standard e ultra grandangolare), jack audio da 3,5 millimetri, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali sul retro e batteria da 4.650 mAh.

Previsto un solo colore: Mostly Black. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 11. Per quanto riguarda il prezzo si ipotizza una cifra di circa 450 dollari, quindi 50 dollari in meno rispetto al Pixel 4a 5G. Purtroppo le probabilità di un suo arrivo in Italia sono praticamente nulle.