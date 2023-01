Google Pixel 6: offerta DA PAURA su Amazon, risparmi 157 euro

L’offerta di oggi di Amazon su Google Pixel 6 è davvero speciale. Non sappiamo per quanto tempo puoi approfittarne ma se lo acquisti subito puoi avere il tuo nuovo smartphone Android a soli 492 euro, con un risparmio di 157 euro sul prezzo di listino.

Non preoccuparti per la disponibilità: sebbene la consegna segnalata sia lunga le scorte vengono rifornite molto in fretta quindi potrai ricevere il dispositivo a casa abbastanza presto. Inoltre, se disponi di una carta di credito puoi anche scegliere se pagare in 5 comode rate mensili a tasso zero.

Google Pixel 6: una meraviglia di smartphone, specie a questo prezzo

Con Google Pixel 6 puoi contare su uno smartphone dotato di fotocamera da 50 megapixel e obiettivo grandangolare che ti permette di cogliere più dettagli e colori più intensi grazie ad un sensore capace di catturare il 150% di luce in più rispetto alla generazione precedente.

Il tutto sfruttando quelle che sono le peculiarità tipiche dei dispositivi del marchio Pixel, ad esempio il processore personalizzato Google che rende il telefono veloce, fluido e con informazioni personali sempre al sicuro grazie agli aggiornamenti sulla sicurezza garantiti per 5 anni.

E se provieni da un altro smartphone non preoccuparti perché avrai modo di trasferire messaggi, contatti e foto dal tuo telefono davvero in pochi passaggi e potrai subito iniziare a usare il tuo Pixel come se niente fosse cambiato, almeno per quanto riguarda i contenuti.

Google Pixel 6 è uno smartphone Android 5G eccezionale che adesso puoi avere ad un prezzo incredibile: approfitta subito dello sconto di 157 euro e portatelo a casa prima che vada a ruba.

