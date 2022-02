Pixel 6 e Pixel 6 Pro in Italia, ma pochi pezzi

La crisi dei chip che sta mettendo in ginocchio l’intera industria hi-tech non risparmia nemmeno il catalogo di prodotti Google. La conferma giunge con il debutto odierno in Italia dei nuovi Pixel 6 (6,4 pollici, 90 Hz) e Pixel 6 Pro (6,7 pollici, 120 Hz). I due smartphone Android top di gamma fanno il loro esordio nel nostro paese, ma con un numero limitato di unità disponibili. La causa è ben sintetizzata dalle parole di Michiel van Eldik, vicepresidente di Devices & Services per l’area EMEA.

A causa dell’elevata richiesta di dispositivi Pixel 6, associata a problemi della catena di fornitura globale, lanceremo una quantità limitata di dispositivi e ci aspettiamo di venderli rapidamente.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro arrivano in Italia

Annunciati all’inizio di agosto, integrano specifiche tecniche di fascia alta a partire dal processore Tensor realizzato internamente da bigG per garantire prestazioni eccellenti su ogni fronte e un’ottimizzazione dei consumi. Integra una CPU con due Cortex-X1 da 2,80 GHz, altrettanti Cortex-A76 da 2,25 GHz e quattro Cortex-A55 da 1,80 GHz affiancati da una GPU Mali-G78. In dotazione anche fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 512 GB di memoria interna il supporto alle reti 5G e un comparto fotografico evoluto con sensori posteriori da 50, 48 e 12 megapixel (solo due sul modello standard).

Lato software, il cuore pulsante preinstallato al lancio è ovviamente Android 12 con tutte le funzionalità fin qui introdotte dal sistema operativo.

Questi i prezzi scegliendo di acquistare gli smartphone dallo store ufficiale Google: Pixel è disponibile a 649 euro, mentre per Pixel 6 Pro la spesa sale a 899 euro. Come scritto in apertura, al momento la disponibilità è limitata, l’arrivo di ulteriori scorte è previsto per il mese di maggio.