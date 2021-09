Pixel 6 Pro: specifiche complete e data di lancio

Google ha annunciato i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro all'inizio di agosto, senza tuttavia fornire le specifiche complete. Gli esperti di XDA Developers hanno ora ricevuto informazioni dettagliate da una fonte affidabile che possiede il Pixel 6 Pro. Sono state quindi svelate le caratteristiche del misterioso processore Tensor che dovrebbe offrire prestazioni superiori a quelle di Samsung Exynos 2100 e Qualcomm Snapdragon 888.

Pixel 6 Pro: specifiche complete

Il Pixel 6 Pro è uno smartphone di fascia alta che sfiderà i Galaxy S21 e i recenti iPhone 13. Lo smartphone di Google ha uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel e refresh rate fino a 120 Hz. Non è ancora chiaro se supporterà il refresh rate variabile, ma è certo che la frequenza scenderà fino a 10 Hz, quando è attiva la funzionalità Always on Display.

Il processore Tensor progettato da Google utilizza una configurazione 2+2+4 (ARM big.LITTLE), ovvero una CPU con due Cortex-X1 a 2,80 GHz, due Cortex-A76 a 2,25 GHz e quattro Cortex-A55 a 1,80 GHz, abbinata alla GPU ARM Mali-G78 e al modem 5G Exynos 5123 di Samsung. La dotazione hardware comprende inoltre 12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage.

Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 50, 12 e 48 megapixel (standard, grandangolare e tele con zoom ottico 4x), ma la fotocamera frontale in-display ha un sensore da 12 megapixel. La connettività è garantita dai chip WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC, UWB, LTE e 5G. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida, wireless e wireless inversa (Battery Share).

Il sistema operativo è ovviamente Android 12. Il Pixel 6 Pro sarà disponibile in quattro colori. L'arrivo sul mercato è previsto per il 28 ottobre. Come è noto, i due Pixel 6 non verranno distribuiti in Italia.