Google Pixel 6 Pro è in offerta su Amazon a meno di 600 euro

Amazon.it rimette in offerta uno degli smartphone Android più amati e acquistati dagli utenti. Stiamo parlando di Google Pixel 6 Pro che può essere tuo a soli 598 euro, con spedizione Prime inclusa e consegna immediata.

Se disponi di un metodo di pagamento con carta di credito o debito puoi anche pagare in 5 comode rate mensili da 119,64 euro ciascuna assicurandoti, nel modo migliore possibile, uno dei dispositivi di punta del panorama del robottino verde.

Google Pixel 6 Pro in offerta: perché dovresti approfittarne

Google Pixel 6 Pro è uno smartphone dotato di processore Google Tensor, il primo progettato dalla compagnia di Mountain View che rende il dispositivo più veloce e più smart rispetto ai predecessori. Il tutto accompagnato da una batteria che si adatta al tuo uso durando tutto il giorno e rispettando in pieno le tue esigenze.

Il sistema di fotocamere ti permette di catturare i dettagli più piccoli grazie a tre obiettivi di qualità professionale tra cui un teleobiettivo con zoom ottico a 4x. Grazie a 5 anni di aggiornamenti della sicurezza puoi stare tranquillo che te, i tuoi dati e la tua privacy restino sempre protetti, mentre in pochi passaggi puoi trasferire facilmente messaggi, contatti e foto dal tuo vecchio telefono.

Pixel 6 Pro è una garanzia da non farsi scappare specie se puoi finalmente acquistarlo di nuovo in offerta. Solo 598 euro per uno smartphone con fotocamera da 50 megapixel, 128GB di memoria interna e connettività 5G.

