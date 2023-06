Google Pixel 6a, il prezzo scende ancora: -113€

Uno degli smartphone più apprezzati e di maggior successo dell’ultimo anno, Google Pixel 6a, crolla oggi al suo prezzo minimo storico su Amazon. Due delle colorazioni disponibili sono ora in vendita con uno sconto che tocca i 113 euro rispetto al listino: ognuno scelga la propria, per allungare le mani sul telefono Android per eccellenza.

Prezzo minimo storico per Pixel 6a: l’affare di oggi

Il device non ha certo bisogno di presentazioni. Progettato direttamente da bigG, integra un display da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, processore Tensor con chip Titan M2 per la sicurezza, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, due fotocamere posteriori (12,2 e 12 megapixel) e una frontale (8 megapixel), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, supporto alle reti 5G e batteria da 4.410 mAh. Ulteriori dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, sfruttando lo sconto di 113 euro sul listino, Google Pixel 6a è in vendita al prezzo di soli 346 euro invece di 459 euro. Un esborso economico davvero contenuto, considerando la qualità del prodotto e il supporto garantito dal gruppo di Mountain View attraverso il rilascio di aggiornamenti costanti.

Si ha la possibilità di scegliere tra due colorazioni: la più elegante e classica Grigio Antracite oppure l’originale Verde Salvia, la spesa non cambia. In entrambi i casi c’è la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un paio di giorni al massimo.

