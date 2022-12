Google Pixel 7 e 7 Pro: VPN gratis e altre novità

Come promesso dall’azienda di Mountain View all’inizio di ottobre, gli utenti potranno utilizzare gratuitamente la VPN di Google One. Questa è la novità principale inclusa nel Feature Drop per Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Gli utenti noteranno inoltre una maggiore qualità delle chiamate e troveranno la nuova sezione che unisce le impostazioni su sicurezza e privacy. Google ha aggiornato anche il Pixel Watch.

VPN by Google One su Pixel 7

Dopo aver scaricato e installato l’ultimo Feature Drop del 2022, gli utenti potranno accedere gratuitamente alla VPN di Google One, quindi senza sottoscrivere l’abbonamento Premium del servizio (9,99 euro/mese o 99,99 euro/anno), disponibile in Italia da agosto 2021. Lo scopo principale della VPN è proteggere la navigazione quando si utilizza una rete WiFi pubblica.

Il traffico passa attraverso un tunnel cifrato, quindi nessuno può intercettare i dati. Inoltre viene garantita anche la privacy, in quanto siti web e app non conoscono il vero indirizzo IP dello smartphone, ma solo quello del server. L’utente non può tuttavia scegliere server che si trovano in altri paesi, pertanto non è possibile aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming. La VPN può essere attivata/disattivata tramite l’app Google One.

Con l’aggiornamento viene inoltre creata una nuova sezione che combina le impostazioni relative a sicurezza e privacy. Le “action card” notificano eventuali problemi di sicurezza, consentendo di apportare le necessarie modifiche. La funzionalità Clear Calling migliora invece la qualità delle chiamate riducendo i rumori di sottofondo, grazie alla potenza del chip Tensor G2. Infine, l’app Recorder identifica le diverse voci nella conversazione e aggiunge etichette per ogni speaker.

Diverse novità sono riservate al Pixel Watch. La più importante è Sleep Profile (serve l’abbonamento a Fitbit Premium) che monitora la qualità del sonno e mostra i risultati in base a vari parametri.

