VPN gratis con i nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

I nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro integrano i chip Tensor G2 e Titan M2 che garantiscono prestazioni e sicurezza elevate. I due smartphone garantiranno anche la privacy, grazie alla VPN gratuita, finora esclusiva del piano più costoso del servizio Google One. L’azienda di Mountain View non ha tuttavia specificato quando sarà disponibile.

VPN gratis con i Google Pixel 7

Sui nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro è ovviamente installato Android 13. Gli utenti troveranno tutte le app e i servizi di Google, come sui precedenti modelli. Stavolta però c’è una novità che potrebbe essere molto utile in alcuni casi. Chi acquisterà gli smartphone (dal 13 ottobre, ma possono essere già ordinati sul Google Store e su Amazon) potrà sfruttare la VPN che finora era inclusa nel piano Premium (2 TB) di Google One.

Peace of mind when you connect online ✨ Later this year, #Pixel7 and 7 Pro will be the only phones with a VPN by Google One—at no extra cost.¹#MadeByGoogle ¹See image for more info pic.twitter.com/P7lzyoMdek — Made By Google (@madebygoogle) October 6, 2022

Come specificato nell’immagine allegata al tweet e sulle pagine degli smartphone, alcuni dati non verranno trasmessi attraverso la VPN. Google non ha spiegato quali dati non passano per la VPN. A fine agosto erano state annunciate nuove regole del Play Store relative alle VPN con ad-blocker integrato.

La VPN sarà disponibile in Italia e in altri 21 paesi. Non è noto se è stata integrata nel sistema operativo o se è accessibile tramite app separata. Le funzionalità dovrebbero essere identiche a quelle offerte con il piano Premium di Google One. Ciò significa che viene assegnato un indirizzo IP in base al paese in cui si trova l’utente. Non è possibile scegliere un server, come avviene nelle VPN più avanzate.

