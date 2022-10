Pixel 7 e 7 Pro su Amazon: prezzi e disponibilità

Ora è ufficiale: i nuovi smartphone Google sono disponibili per il preordine su Amazon. Acquistando subito Pixel 7 o Pixel 7 Pro ci si garantisce la possibilità di riceverli al primo giorno di disponibilità, fissato per giovedì 13 ottobre, con spedizione gratuita direttamente a domicilio.

Acquista i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro su Amazon

Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche, funzionalità integrate e design rimandiamo all’articolo dedicato online poco fa su queste pagine. Qui è dove passiamo in rassegna le versioni dei due telefoni proposte sull’e-commerce, in differenti tagli di memoria e con diverse colorazioni della scocca.

Pixel 7 (128 GB): Nero ossidiana, Bianco Ghiaccio o Verde cedro al prezzo di 649 euro;

Pixel 7 (256 GB): Nero ossidiana, Bianco Ghiaccio o Verde cedro al prezzo di 749 euro;

Pixel 7 Pro (128 GB): Nero ossidiana, Bianco Ghiaccio o Grigio verde al prezzo di 899 euro;

Pixel 7 Pro (256 GB): Nero ossidiana, Bianco Ghiaccio o Grigio verde al prezzo di 999 euro;

Pixel 7 Pro (512 GB): Nero ossidiana, Bianco Ghiaccio o Grigio verde (al momento non disponibile).

Tra i punti di forza dei nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro segnaliamo la presenza del sistema operativo Android 13 preinstallato e la garanzia di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali (così come le patch di sicurezza) per i prossimi anni.

Le differenze tra i due modelli sono individuabili principalmente nel design, nella presenza di una terza fotocamera sulla variante Pro e in una capacità della batteria leggermente superiore in quest’ultimo. Cambia anche la diagonale del display (in entrambi i casi OLED): rispettivamente 6,3 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e refresh rate fino a 90 Hz e 6,7 pollici con risoluzione 3120×1440 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Con queste due new entry del catalogo, Google va a completare il proprio ecosistema mobile formato, tra le altre cose, dagli auricolari Pixel Buds e dal nuovo orologio Pixel Watch protagonista dell’evento di oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.