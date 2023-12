Google Pixel 7: MINIMO STORICO pazzesco su Amazon

Google Pixel 7 è un ottimo smartphone di fascia alta. Realizzato per durare nel tempo e mantenere la longevità della prima accensione, garantisce aggiornamenti costanti fino ad almeno 7 anni. Un ottimo telefono che ti accompagnerà in molte avventure quotidiane. Oggi lo acquisti al minimo storico su Amazon. Mettilo subito in carrello a soli 470 euro, invece di 649 euro. Si tratta di un’occasione d’oro da prendere al volo. La versione in offerta è quella da 128GB di memoria interna.

Google Pixel 7: una vera bomba di smartphone

Con un Google Pixel 7 sei sempre aggiornato. Questo significa che avrai prima di tutti le migliori novità del sistema operativo. Inoltre, avrai i massimi livelli di sicurezza contro qualsiasi minaccia. Il processore Google Tensor G2 è veloce ed efficiente, garantendoti prestazioni elevate e foto e video di altissima qualità. La batteria può durare oltre le 24 ore e, con risparmio energetico estremo, anche fino a 72 ore. Scopri la funzionalità Traduzione dal vivo per comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue.

Il display è nitido e regala colori più intensi. Dotato del chip di sicurezza Titan M2, Pixel 7 ha diversi livelli di sicurezza che proteggono tutte le tue informazioni personali. Inoltre, inclusa hai anche la VPN di Google One che protegge le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser che usi. Acquistalo subito a soli 470 euro, invece di 649 euro.

