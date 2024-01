Google Pixel 7a + Pixel Buds A in sconto su Amazon: bundle MOZZAFIATO (-21%)

Nuovo anno, nuove offerte mozzafiato su Amazon! Dopo averti parlato dell’ottimo sconto su Google Pixel 8, ritorniamo nelle pagine del gigante di Seattle in quanto altri device della Grande G possono essere acquistati a prezzi eccezionali. Stiamo parlando, in particolar modo, del bundle Google Pixel 7a + Pixel Buds A che ti permette di avere smartphone e auricolari wireless di fascia medio-alta nuovi di zecca pagando il 21% in meno. Non ci credi? Scopri tutti i dettagli con noi!

Google Pixel 7a + Pixel Buds A, pacchetto imperdibile su Amazon

Il bundle in questione vede anzitutto il dispositivo mobile Google Pixel 7a come protagonista, caratterizzato dal processore Google Tensor G2 sotto la scocca, accompagnato da 128 GB di archiviazione per custodire tutti i dati che ti servono. Si tratta di un acquisto estremamente sicuro soprattutto lato software grazie alla politica di aggiornamenti dell’azienda americana, che garantisce ben 7 anni di update al suo OS, Android!

Seguono quindi gli auricolari della serie Pixel Buds A, dotati di driver dinamici da 12 nm per un audio di altissima qualità anche in chiamata, per di più adattivo! Non manca ovviamente il supporto all’Assistente Google, che può essere chiamato col comando “Hey Google” o tenendo premuto l’auricolare nella apposita zona touch. Infine, la batteria offre fino a 5 ore di ascolto con una ricarica e arriva a 24 ore complessive con più cicli di ricarica.

Il prezzo? Anziché essere pari a 608 euro, scende a 478 euro per un periodo di tempo limitato. Lo sconto di 130 euro, ovvero del 21%, risulta attivo ancora per poche unità disponibili nei magazzini Amazon. La consegna è garantita in due giorni ai clienti Prime e il pagamento può essere completato a rate con Cofidis.

