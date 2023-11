Google Pixel 8 5G a quasi 700 euro? Certo, su eBay con questo CODICE SCONTO!

Vuoi uno smartphone top di gamma spendendo meno? Le attuali promozioni di eBay fanno proprio al caso tuo! Oltre allo sconto doppio su iPhone 14, infatti, sul portale in questione attualmente risulta disponibile anche il nuovissimo Google Pixel 8 uscito nell’ottobre 2023 a meno di 700 euro. Basta utilizzare il codice sconto esclusivo valido fino al 19 novembre per risparmiare ben 75 euro, ma meglio completare l’acquisto in fretta poiché le unità disponibili stanno finendo!

Google Pixel 8 è imperdibile a questo prezzo

Anzitutto analizziamo le specifiche dello smartphone: Google Pixel 8 si presenta con 128 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, accompagnati da una batteria da 4.575 mAh con ricarica rapida cablata a 27W e dal cuore pulsante Google Tensor G3 a nove core, di cui un Cortex-X3 da 3,0 GHz di frequenza massima. Le performance elevate sono quindi garantite per il multitasking, anche con i videogiochi mobile più esigenti.

Lo schermo in dotazione è un OLED FHD+ da 6,2 pollici con supporto a HDR10+ e refresh rate di 120Hz. Lato fotocamera, dunque, troviamo un sensore anteriore da 10,5 MP e due lenti posteriori rispettivamente da 50 e 12 megapixel, con gyro-EIS, OIS e autofocus laser. Il tutto viene coperto da una scocca con certificato IP68, mentre non mancano il supporto a Bluetooth 5.3, NFC e 5G.

Il prezzo di questo telefono top di gamma è pari a 761,50 euro su eBay ma, con il coupon NOVEDAYS utilizzabile ancora per 9 giorni, potrai spendere solo 686,50 euro. Un prezzo eccezionale, accompagnato dalla spedizione gratuita in massimo 6 giorni.

