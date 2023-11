Acquista iPhone 14 su eBay con questo CODICE SCONTO per un doppio risparmio!

Continuano le offerte speciali di novembre su eBay con il codice sconto del mese, valido ancora per poco tempo. Dopo averti segnalato MacBook Air 2022 in promozione torniamo nel mondo Apple per parlarti dei telefoni top di gamma disponibili sullo store con un risparmio doppio. Anche iPhone 14 scende di prezzo due volte, superando addirittura la soglia dei 700 euro per posizionarsi a una cifra imperdibile: approfittane finché sei in tempo!

iPhone 14 è imperdibile su eBay

Naturalmente serve anzitutto una disamina delle specifiche tecniche di iPhone 14, che in questa iterazione si presenta nel colore Azzurro con 128 GB di archiviazione interna, la giusta quantità per installare applicazioni, giochi e tenere in memoria tutti i dati che servono senza trovarsi costretti ad affidarsi a soluzioni di cloud a pagamento per avere molto più spazio.

Sotto la scocca troviamo quindi il chipset A15 Bionic e 6 GB di RAM, mentre la batteria è da 3.279 mAh. Lato fotocamera figurano due sensori posteriori da 12 MP ciascuno e uno anteriore dalla medesima risoluzione, e il display è il tipico Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici pronto a offrire una esperienza multimediale sensazionale.

Il tutto normalmente costerebbe 809,90 euro con questo rivenditore italiano su eBay. Tuttavia, oltre allo sconto di 80 euro già applicato è possibile utilizzare il codice sconto NOVEDAYS per risparmiare altri 75 euro e pagare, alla fine, 654,90 euro. La consegna è gratuita e avviene in due giorni, mentre la restituzione può essere effettuata solo entro 30 giorni con pagamento delle spese di spedizione da parte del venditore stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.