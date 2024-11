Google Pixel 8 con prezzo distrutto dal Black Friday 2024: -44%

Se hai atteso il Venerdì nero per poter acquistare un nuovo smartphone con Google Pixel 8 hai concluso l’affare del secolo. Questo straordinario smartphone offre prestazioni da top di gamma, un design che soddisfa chiunque e un display dalla qualità avanzata. Una caratteristica che stavi cercando è l’autonomia esaustiva? Goditi 24 ore di batteria. Puoi acquistarlo a soli 449€ su Amazon con uno sconto del 44% che il Black Friday 2024 utilizza per annientare il prezzo. Sono attivi i pagamenti in 5 rate senza interessi.

Google Pixel 8, uno smartphone senza compromessi

È eccezionale sotto tutti i punti di vista e in fin dei conti è il top di gamma dello scorso anno. Questo smartphone è ideale se vuoi un prodotto che sia perfetto per tutti i giorni ma che ti faccia anche sbizzarrire senza bastoni tra le ruote. Con un design curato in tutti i particolari e un bellissimo aspetto moderno, Google Pixel 8 ti fa rimanere a bocca aperta.

Goditi un display da 6,2 pollici ad alta risoluzione con colori brillanti e dettagli iperrealistici. Il refresh rate è fissato a 120Hz così sia lo scorrimento tra le app che streaming e gaming mobile godono di una fluidità eccellente.

Il processore Google Tensor G3 unito a 128GB di memoria e 8GB di RAM rendono le prestazioni fulminee e in grado di supportare il multitasking più frenetico senza lag o rallentamenti.

Altra caratteristica che stupisce? Il comparto fotografico con fotocamera multipla e intelligenza artificiale integrata. Se ad esempio vuoi cancellare un dettaglio sullo sfondo o modificare il tuo viso perché sei venuto con gli occhi chiusi, ecco che lo puoi fare. Come avere Photoshop integrato nello smartphone.

Goditi un’autonomia di 24 ore con la batteria adattiva e non ti stancare mai di questo geniale smartphone.

A soli 449€ su Amazon, Google Pixel 8 è lo smartphone di cui non fare a meno. Se sei interessato collegati ora e acquistalo con il 44% di sconto per un affare senza precedenti.

Spedizioni gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.