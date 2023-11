Google Pixel 8 Pro: display difettati per alcuni utenti

Alcuni Google Pixel 8 Pro, che sono stati presentati ufficialmente ad ottobre scorso, sembrano soffrire di un singolare difetto di progettazione che va a gravare sul display. Più precisamente, alcuni possessori del dispositivo hanno notato strane protuberanze circolari di piccola entità in diversi punti dello schermo.

Google Pixel 8 Pro: strane protuberanze sullo schermo

Apparentemente, le protuberanze sembrano essere la conseguenza di qualcosa che è stato posizionato a stretto contatto con la parte inferiore del pannello OLED. Non vengono percepite al tatto, visto e considerato che è presente il Gorilla Glass Victus 2, ma sono comunque visibili in controluce posizionando il dispositivo con una corretta angolazione.

Si tratta pertanto di un difetto minimo e che non va ad incidere in alcun modo sulle funzionalità offerte dal dispositivo e sulle sue performance, ma tenendo conto della delicatezza dell’OLED la preoccupazione degli utenti è quella che la situazione possa peggiorare con il passare del tempo, andando a danneggiare irrimediabilmente lo schermo.

Alla luce di ciò, molti degli utenti coinvolti hanno già provveduto a contattare Google per richiedere una sostituzione del device, mentre altri hanno richiesto un’estensione della garanzia. Resta tuttavia da capire quanto il problema sia effettivamente diffuso e se e in che maniera Google intenderà procedere per cercare di far fronte alla situazione.

Da tenere presente che le posizioni delle protuberanze sono coerenti con quanto emerso dall’esecuzione di alcuni teardown, che evidenziano i difetti nelle aree perimetrali dello schermo, in corrispondenza del bordo sinistro e di quello destro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.