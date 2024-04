Google Pixel 8 Pro scontato di 200€ su Amazon: offerta IMPERDIBILE

Performante, pratico, colorato e, ora, disponibile a un prezzo speciale grazie a uno sconto di 200 euro. Stiamo parlando di Google Pixel 8 Pro, ultimo smartphone ammiraglia della Grande G venduto su Amazon a esattamente 899 euro. A distanza di 20 euro dal minimo storico, è un affare imperdibile se sei alla ricerca di un telefono flagship con un costo più competitivo. La consegna, peraltro, è garantita in un giorno se hai un abbonamento Prime attivo!

Google Pixel 8 Pro non scherza: ecco le specifiche

Il nuovo chip Google Tensor G3 è il vero protagonista dello smartphone Google Pixel 8 Pro, potenziato da IA con funzionalità esclusive sul fronte foto e video, e pensato per offrire prestazioni elevate con la massima efficienza energetica possibile. Sotto la scocca trovano spazio poi la batteria da 5.050 mAh con supporto alla ricarica cablata a 30W, 128 GB di memoria interna e 12 GB di RAM.

Lo schermo è l’Actua Screen da 6,7 pollici, ovvero un pannello LTPO OLED con risoluzione pari a 1344 x 2992 pixel e refresh rate massimo di 120Hz. Lato fotocamera figurano tre lenti sul retro rispettivamente da 50, 48 e 48 megapixel, e un sensore frontale da 10,5 MP. Il sistema operativo, naturalmente, è Android con supporto garantito per 7 anni di aggiornamenti di sistema.

Il prezzo citato in apertura di 899 euro è un affare, dato il costo di listino fissato a 1.099 euro. Il pagamento può essere dilazionato in più rate a Tasso Zero secondo piano Cofidis. Lo sconto vale per tutte le colorazioni disponibili, ovvero Nero ossidiana, Grigio creta e Azzurro cielo.