Google Pixel 8 Pro scontato di ben 300€ su Amazon

Amazon ha recentemente lanciato un’offerta imperdibile per gli appassionati di tecnologia e gli amanti degli smartphone di alta gamma. Il Google Pixel 8 Pro, con 256GB di memoria interna, è disponibile al prezzo scontato di 859 euro, rispetto al prezzo originale di 1.159 euro. Questo sconto di 300 euro rappresenta un’opportunità unica per acquistare uno degli smartphone più avanzati sul mercato a un costo significativamente ridotto.

Caratteristiche del Google Pixel 8 Pro

Il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone di punta che combina hardware potente con il software ottimizzato di Google, offrendo un’esperienza utente eccezionale. Il Pixel 8 Pro sfoggia un design elegante e moderno, con una costruzione robusta e materiali di alta qualità. Il display OLED da 6,7 pollici offre una risoluzione QHD+ e un’alta frequenza di aggiornamento a 120Hz, garantendo immagini nitide, colori vivaci e un’esperienza di visualizzazione fluida e reattiva. Il display è inoltre protetto da Gorilla Glass Victus, che assicura resistenza ai graffi e alle cadute.

Equipaggiato con il nuovo chip Tensor G3 di Google, il Pixel 8 Pro offre prestazioni elevate per tutte le applicazioni, dai giochi più esigenti alle operazioni multitasking più intense. Con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, c’è ampio spazio per archiviare foto, video, app e file senza preoccupazioni di esaurire lo spazio. Il sistema operativo Android, con aggiornamenti garantiti per diversi anni, assicura che il dispositivo rimanga sempre aggiornato e sicuro.

Uno dei punti di forza del Google Pixel 8 Pro è il comparto fotografico. Dotato di una tripla fotocamera posteriore, inclusa una lente principale da 48 MP, un teleobiettivo e una lente ultra grandangolare, questo smartphone è in grado di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di luce. Le funzionalità avanzate di fotografia computazionale di Google migliorano ulteriormente la qualità delle foto, rendendo ogni scatto eccezionale.

La batteria del Pixel 8 Pro garantisce un’intera giornata di utilizzo intensivo grazie all’alta capacità della batteria e alla gestione energetica ottimizzata dal chip Tensor. Il supporto per la ricarica rapida e la ricarica wireless aggiunge comodità all’uso quotidiano. Inoltre, il dispositivo è dotato di connettività 5G, Wi-Fi 6E e NFC, garantendo velocità di connessione elevate e compatibilità con le tecnologie più recenti.

Per usufruire dello sconto di 300 euro, basta visitare la pagina del prodotto su Amazon e procedere con l’acquisto. Non è necessario inserire codici promozionali o soddisfare condizioni particolari: l’offerta è disponibile per tutti gli acquirenti fino a esaurimento scorte.