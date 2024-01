Google Pixel 8 Pro: sconto SUBITO di 150€ su Amazon

Con Google Pixel 8 Pro scopri uno smartphone Android di fascia altissima che ti permette di avere tutto il meglio di questo ecosistema senza compromessi. Oggi puoi averlo con uno sconto di 150 euro su Amazon: un’opportunità da non perdere pagabile anche a rate.

Google Pixel 8 Pro in offerta: scopri cosa può fare

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il potente chip Google Tensor G3, alimentato dall’intelligenza artificiale di Google. Questo non solo garantisce prestazioni straordinarie in termini di foto e video, ma rende anche il Pixel 8 Pro incredibilmente veloce ed efficiente in tutte le attività quotidiane.

L’esperienza visiva è resa ancora più coinvolgente grazie al display da 6,7″ che si adatta intelligentemente tra 1 e 120 Hz per garantire una reattività senza pari. Che tu stia guardando video, navigando sul web o giocando, il Pixel 8 Pro si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Nel reparto fotografico, il Pixel 8 Pro si distingue con quattro fotocamere di altissimo livello, offrendo il miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. Grazie ai controlli Pro, puoi personalizzare le impostazioni avanzate per ottenere scatti impeccabili e ad alta risoluzione.

La batteria adattiva assicura un’autonomia eccezionale, con oltre 24 ore di utilizzo e fino a 72 ore con la modalità di risparmio energetico estremo. Inoltre, la ricarica rapida garantisce che il tuo Pixel sia sempre pronto all’uso.

La Gomma magica per audio utilizza l’intelligenza artificiale per eliminare rumori indesiderati, mettendo in risalto solo i suoni che desideri ascoltare. Inoltre, la funzione Scatto migliore di Pixel assicura che ogni foto sia perfetta, anche in situazioni difficili.

Non perdere l’opportunità di possedere il futuro della tecnologia mobile a un prezzo incredibile. Approfitta subito dello sconto di 150 euro sul Google Pixel 8 Pro su Amazon e scopri un nuovo livello di innovazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.