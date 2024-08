Google Pixel 8 Pro: un AFFARE da prendere al volo su Amazon

Il Google Pixel 8 Pro rappresenta il culmine dell’innovazione tecnologica, un dispositivo di altissima qualità ora disponibile con uno sconto eccezionale del 30% su Amazon. Un’opportunità imperdibile per chi desidera uno smartphone che unisce prestazioni straordinarie e intelligenza artificiale all’avanguardia, oggi al prezzo ridicolo di soli 809,00 euro, anziché 1.159,00 euro.

Google Pixel 8 Pro: solo per chi cerca il massimo senza vendere un rene

Questo smartphone è dotato del nuovo chip Google Tensor G3, progettato con l’IA di Google per offrire funzionalità avanzate per foto e video. Il chip non solo rende il Pixel 8 Pro incredibilmente veloce ed efficiente, ma introduce anche modalità di utilizzo più intelligenti. Scattare foto e registrare video diventa un’esperienza unica grazie a questa potente innovazione tecnologica.

L’ampio display da 6,7″ del Pixel 8 Pro è un piacere per gli occhi. Ogni dettaglio appare nitido grazie alla frequenza di aggiornamento che si adatta automaticamente tra 1 e 120 Hz, garantendo prestazioni sempre fluide e reattive. Che tu stia guardando un film o giocando, l’esperienza visiva sarà sempre di altissimo livello.

Un altro punto di forza del Pixel 8 Pro è la sua straordinaria durata della batteria. Con una batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e un risparmio energetico estremo che estende l’autonomia fino a 72 ore, puoi fare affidamento su questo telefono per tutto il giorno e oltre. Inoltre, la ricarica è più veloce che mai, permettendoti di tornare operativo in pochissimo tempo.

Per gli appassionati di fotografia, il Pixel 8 Pro offre quattro fotocamere di livello professionale, dotate del miglior zoom mai visto su un dispositivo Pixel. I controlli Pro permettono di utilizzare impostazioni avanzate per scattare immagini alla massima risoluzione. Funzionalità come la Gomma magica per audio, che riduce i rumori fastidiosi grazie all’IA, e Scatto migliore di Pixel, che combina foto simili per ottenere un’immagine perfetta, rendono questo telefono ideale per catturare ogni momento con la massima qualità.

La funzione Migliora video, disponibile a breve, promette di rivoluzionare ulteriormente l’esperienza visiva, regolando automaticamente colori, illuminazione, stabilizzazione e sgranatura per migliorare la qualità complessiva dei tuoi video.

