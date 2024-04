Google Pixel 8 quasi al minimo storico su Amazon: risparmia il 25%

Performante, elegante, e la massima espressione di Android: questo è Google Pixel 8, smartphone della Grande G ora disponibile su Amazon al 25% in meno per un periodo limitato di tempo. Acquistandolo ora mentre si trova in offerta otterrai un ottimo telefono a un prezzo veramente vantaggioso, molto vicino al minimo storico e supportato dal pagamento a rate senza interessi, oltre che dalla consegna gratuita per gli abbonati a Prime.

Le caratteristiche di Google Pixel 8

Lo smartphone Google Pixel 8 è la versione base dell’ultima generazione top di gamma proposta dalla società di Mountain View. Dotato del potente ed efficiente chip Google Tensor G3 con IA incorporata, ottiene funzionalità esclusive proprio per supportarti con opzioni mai viste prima. Il display OLED ad alta risoluzione da 6,2 pollici è poi una gioia per gli occhi con i suoi colori nitidi e vivaci, nonché dettagli strepitosi e fluidità al massimo, fino a 120Hz.

La batteria adattiva di Pixel può durare anche più di 24 ore con risparmio energetico attivo, e il comparto fotocamera è un vero portento grazie alla doppia lente posteriore (50 + 12 megapixel) e alla singola anteriore da 12,5 MP. Il sistema operativo, naturalmente, è Android con 7 anni di aggiornamenti garantiti. Insomma, è anche destinato a diventare uno degli smartphone più longevi degli ultimi anni.

Il prezzo è pari a 599 euro anziché 799 euro, con pagamento effettuabile a rate Tasso Zero con Cofidis e consegna gratuita in un giorno, anche di domenica, a coloro che risultano abbonati a Prime.