Google Pixel 9 (256GB) viene svenduto con il triplo sconto di Amazon

Un’occasione ghiotta con cui portare a casa un Google Pixel 9 a prezzo eccellente. Non un minimo sconto ma bensì una svalutazione di ben 400€ su Amazon grazie al triplo sconto in corso: basta spuntare il coupon, approfittare dei due sconti e dell’extra 50€ di ribasso per gli account con Prime Student per fare tuo questo Top di gamma ad appena 599€. Non hai un minuto da perdere perché le scorte andranno sicuramente a ruba. Collegati e aggiungilo al carrello potendo pagare anche in 5 rate senza interessi.

Google Pixel 9, uno smartphone Top di Gamma

Prezzo irrisorio ma prestazioni che rendono Google Pixel 9 uno smartphone senza pecche. È perfetto sia dal punto di vista estetico che nel suo cuore tecnologico con una potenza che trasforma la quotidianità in dei semplici gesti. C’è poco da dire su questo smartphone che è top di gamma sotto tutti i punti di vista. Disponibile in colorazione Nero Ossidiana, nelle tue mani è ergonomico e perfetto anche se ti piace usare una sola mano.

Tutta la sua magia inizia a sprigionarsi attraverso il display Actua da 6,3 pollici con bordi sottili, risoluzione avanzata e colori così vividi da sembrare quelli della vita reale. Non solo, il processore Tensor G4 unito a una memoria da 256GB di spazio non lasciano niente al caso: scarica tutte le app, goditi lo streaming e divertiti con il gaming mobile senza intoppi. Altra caratteristica che ti fa amare questo modello? La fotocamera posteriore arricchita da intelligenza artificiale che ti fa diventare un professionista del settore. Lo smartphone è 5G e integra al suo interno Gemini, l’assistente che risponde a tutte le tue richieste.

A soli 599€ su Amazon, non perdere l’occasione di acquistare il tuo Google Pixel 9 a questo prezzo. I 100€ offerti da Google sono rilegati alla supervalutazione dell’usato grazie alla promozione ora in corso. Aggiungilo al tuo carrello.