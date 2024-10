-90€ su Google Pixel 9: attiva subito il coupon su Amazon

Potenziato dall’intelligenza artificiale di Gemini, il nuovo Google Pixel 9 è in sconto di 90 euro su Amazon. Lo smartphone è protagonista di un’offerta sull’e-commerce di cui puoi approfittare semplicemente attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile: se sei interessato, ti consigliamo di approfittarne subito, prima del sold out.

Il coupon Amazon che taglia il prezzo del Pixel 9

Progettato da bigG per offrire la migliore esperienza possibile in ambito Android (con sette anni di aggiornamenti garantiti), ha in dotazione specifiche tecniche da top di gamma. Tra quelle più importanti segnaliamo il display da 6,3 pollici, il processore Tensor G4 realizzato internamente e affiancato da 12 GB di RAM oltre che da 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, i moduli per la connettività con supporto a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, la doppia fotocamera posteriore da 50 e 48 megapixel e la batteria con autonomia elevata. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Nella confezione sono inclusi il cavo per la ricarica (da USB-C a USB-C, un metro di lunghezza) e lo strumento per la rimozione della SIM. Devi solo attivare il coupon dedicato così da sbloccare lo sconto di 90 euro e tagliare il prezzo di Google Pixel 9, per acquistarlo a 809 euro, con un notevole risparmio. Scegli la colorazione della scocca che preferisci tra Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha e Rosa peonia, la spesa non cambia.

Lo puoi ordinare adesso per riceverlo direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Non ci sono compromessi per quanto riguarda l’affidabilità della vendita e della spedizione: sono entrambe gestite da Amazon.