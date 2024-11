Google Pixel 9 con sconto da 200€ al Black Friday: occasione ottima

Non puoi dire di no al fantastico Google Pixel 9 che è disponibile in diverse colorazioni. Se hai aspettato Black Friday 2024 per poter acquistare uno smartphone, Hai trovato il modello che fa al caso tuo: scattante, con una fotocamera arricchita da intelligenza artificiale e bellissimo. Puoi acquistarlo a soli 699€ su Amazon grazie allo sconto del 18% che ti regala la settimana di sconti più pazza al mondo.

Google Pixel 9, uno smartphone che fa sua l’intelligenza artificiale

In copertina lo vedi in colorazione Rosa Peonia ma in realtà Google Pixel 9 è disponibile in ben tre colorazioni per poterlo fare tuo nella versione che più ami. Con la sua estetica curata dei minimi particolari e questo modulo fotografico che si distingue dalla massa, è impossibile non riconoscerlo a primo acchito.

Tuttavia non si giudica un libro solo dalla copertina, ma per fortuna anche il contenuto è strepitoso. Si parte con un display da 6,3 pollici Actua con risoluzione avanzata e scorrimento così fluido da essere fenomenale anche nel gaming mobile.

Con Chip Tensor G4 abbinato a 12 GB di RAM e 128 GB di memoria hai prestazioni eclatanti a portata di mano. Non solo ti viene restituito un sistema che è scattante e potente, ma nel quotidiano ti accorgi che questo smartphone riesce a supportare ogni tua azione come se nulla fosse.

Non viene lasciato a desiderare proprio niente dal momento che anche il comparto fotografico splende di luce propria con un sistema a doppia fotocamera da 50 megapixel e una selfiecam da 10,5 megapixel che ti farà diventare la stella dei social.

Goditi una batteria con 24 ore di autonomia e termina la tua ricerca per un nuovo smartphone, Hai già la proposta ideale.

A soli 699€ su Amazon, Google Pixel 9 è lo smartphone da acquistare oggi al Black Friday 2024. Approfitta dello sconto del 18% e scegli la colorazione che più ti piace.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.