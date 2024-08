Google Pixel 9 Pro: registrazione video in 8K con l'AI

Il prossimo 13 agosto saranno tolti i veli ai nuovi smartphone di Google, ma nel mentre continuano a susseguirsi svariati dettagli riguardo i futuri device. A tal proposito, nelle sorse ore è stato possibile apprendere che il Pixel 9 Pro potrebbe non supportare la registrazione video 8K. L’azienda di Mountain View ha però un asso nella manica.

Pixel 9 Pro: Video Boost per video 8K

In base alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, si apprende che Google utilizzerà una funzione di intelligenza artificiale chiamata Video Boost, già nota sulla gamma precedente, per aiutare il suo Pixel 9 Pro, e presumibilmente anche la variante XL, a registrare filmati 8K. La linea Pixel 9 di quest’anno dovrebbe ricevere sensori della fotocamera aggiornati, ad eccezione del sensore principale, che dovrebbe presentare l’obiettivo Samsung GNK da 50 MP dello scorso anno.

Il Pixel 8 Pro dell’anno scorso con la sua fotocamera da 50 MP era in grado di registrare filmati 8K. Tuttavia, anche se lo stesso obiettivo dovrebbe essere messo all’interno del Pixel 9 Pro quest’anno, Google si affiderà all’IA per raggiungere l’8K.

In base a quanto emerso, Video Boost funziona caricando un video 4K ed elaborandolo nel cloud. Tramite questa feature, gli utenti otterranno anche altre funzionalità come “Night Sight Video” e altri miglioramenti.

Al momento, non è chiaro se Video Boost sarà una funzione opzionale e se verrà sfruttata come opzione predefinita, ma tra non molto sarà sicuramente possibile saperne di più.

Da notare che dalla fuga di notizie si evince che il Pixel 9 Pro Fold non otterrà questa funzione di miglioramento 8K, ma supporterà Video Boost. Il sensore principale del dispositivo è diverso e la funzione Video Boost potrebbe consentire di apportare altre modifiche video. Inoltre, “Zoom Enhance” sarà disponibile anche per il Pixel 9 Pro e per la sua variante XL e non per il modello standard, probabilmente a causa della mancanza del teleobiettivo 5x.