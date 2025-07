Google Pixel 9 Pro XL a -388€ per il Prime Day: occhio al sold out

C’è uno sconto di ben 388 euro su Amazon che porta Google Pixel 9 Pro XL al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita. Il merito è del Prime Day, l’evento promozionale organizzato dall’e-commerce e che andrà avanti fino a domani. Attenzione: non sappiamo fino a quando rimarrà online l’offerta sullo smartphone top di gamma, considerando che interesserà a molti potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Prime Day: super offerta su Google Pixel 9 Pro XL

Ha in dotazione il display Super Actua da 6,8 pollici con pannello OLED LTPO (2992×1344 pixel, Gorilla Glass Victus 2), il processore Tensor G4 affiancato dal coprcessore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e AI, selfie camera frontale da 42 megapixel e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è ovviamente Android con sette anni di aggiornamenti garantiti e non mancano funzionalità avanzate come la VPN integrata o l’intelligenza artificiale di Gemini. Scopri di più nella scheda dedicata.

Lo sconto di 388 euro sul listino ufficiale di Google ti permette di acquistare lo smartphone top di gamma al suo prezzo minimo storico di 811 euro. Non c’è bisogno di coupon. Amazon garantisce disponibilità immediata, spedizione gratis e consegna già entro domani. La colorazione è Grigio verde, quella visibile nell’immagine di copertina.

Domani si concluderà il Prime Day 2025: hai ancora poco tempo per accedere agli sconti disponibili su migliaia di prodotti. Basta avviare la prova gratuita di Prime che ha una durata di 30 giorni, potrai comunque disattivare il rinnovo prima della scadenza.