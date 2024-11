Google Pixel 9 Pro XL tra i Best Buy, smartphone potente in sconto

Uno smartphone con una marcia in più il Google Pixel 9 Pro XL, un vero portento in termini di prestazioni e con tutto quello che stavi cercando. Display ampio, tripla fotocamera arricchita da IA e autonomia che non finisce mai. Puoi acquistarlo a soli 999€ su Amazon in diverse colorazioni, tutto merito del ribasso del 15% andato online con il Black Friday 2024. Come gli dici di no?

Google Pixel 9 Pro XL, lo smartphone da acquistare al Black Friday 2024

Google Pixel 9 Pro XL è una garanzia tra le tue mani. Questo smartphone di ultima generazione è anche un top di gamma e riesce a soddisfare qualunque esigenza tu abbia offrendoti soltanto il massimo in termini di prestazioni e anche di design. In modo particolare, puoi utilizzarlo anche per gaming mobile e scattare fotografie che sono al pari di quelle professionali.

Goditi qualunque applicazione ma anche contenuti multimediali sul display da 6,8 pollici Super Actua con risoluzione avanzata per non lasciare al caso neanche un dettaglio. Il refresh rate fissato a 120 Hz regala una fluidità superiore da sfruttare nel quotidiano.

Tra i punti forti di questo smartphone c’è sicuramente il comparto fotografico con una fotocamera principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 48 megapixel che abbinati allo zoom professionale riescono a garantire una qualità superiore rispetto agli standard di mercato lasciandoti scattare fotografie pazzesche sia di giorno che di notte così come video in elevata qualità.

Sfrutta appieno tutta l’autonomia che ti offre questo smartphone sia in termini di memoria con 256 GB di spazio che di batteria dal momento che hai 24 ore di energia a tua completa disposizione.

A soli €999 su Amazon, Google Pixel 9 Pro XL e lo smartphone da acquistare se vuoi un modello che sappia il fatto suo. Approfitta dello sconto del 15% con il black friday.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.