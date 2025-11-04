Google Pixel 9a con 200€ di sconto è il best buy di Amazon: 256GB

Google Pixel 9a è uno smartphone da non sottovalutare. Se vuoi spendere poco ma avere tra le mani un prodotto di grande valore, scegli questo telefono. È colorato, di qualità e ovviamente completo di ogni funzione. Con sistema Android completamente sbloccato, lo utilizzi con qualsiasi operatore. Inoltre questa è la versione da 256GB di spazio di archiviazione. L’offerta la trovi su Amazon dove lo sconto del 31% ti fa risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino.Compralo ora a 449 euro.

Rifinito nei minimi particolari e fantastico da tenere in mano e da utilizzare. Google Pixel 9a è uno smartphone che si adatta ad ogni esigenza e che, soprattutto, ti rende contento dell’acquisto. In questo caso è disponibile in colorazione viola ametista ma se non ti dovesse piacere, basta metterci sopra una cover colorata. Con design sottile e materiali di prima qualità, tra le mani ti regala quell’esperienza da top di gamma a una frazione del prezzo.

Goditi applicazioni, streaming e gaming sul display Actua da 6,3 pollici e scopri la velocità più assoluta grazie agli 8GB di RAM e al chip Tensor G4. Puoi aprire più app allo stesso momento e passare da una all’altra senza alcun rallentamento. In fin dei conti hai ben 24 ore di autonomia con la batteria che si ricarica sia in modalità wireless che con cavo (ricarica rapida). E se questo non è sufficiente, il comparto fotografico ti convince ad occhi chiusi grazie alla doppia fotocamera posteriore che ti fa diventare un professionista di scatti e video in 4K.

Google Pixel 9A è il best buy assoluto di Amazon. Non perdere di vista questo smartphone e compralo a soli 449 euro invece di 649 euro. Lo sconto del 31% è disponibile ma per poco, non te lo fare scappare.