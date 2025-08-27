 Google Pixel 9a con Pixel Buds A: il bundle in offerta a un prezzo speciale
Su Amazon puoi acquistare il bundle che include Google Pixel 9a con gli auricolari Pixel Buds A a meno di 500 euro.
Su Amazon puoi acquistare il bundle che include Google Pixel 9a con gli auricolari Pixel Buds A a meno di 500 euro.

Amazon lancia uno sconto importante su un bundle che include lo smartphone Google Pixel 9a insieme alle cuffie Pixel Buds A: un pacchetto che potrai portarti a casa a soli 499 euro, così da avere un telefono con funzioni premium con degli auricolari perfetti per sfruttarne tutte le funzioni.

Acquista il bundle su Amazon

Google Pixel 9a foto

Cosa sapere su smartphone e auricolari

Google Pixel 9a è uno smartphone dotato di fotocamera con funzioni AI pensate per sfruttarne al meglio ogni caratteristica: ad esempio, grazie alla funzione Aggiungimi, nessuno rimarrà fuori dall’inquadratura e potrai aggiungere chi era dietro l’obiettivo in modo da avere un’immagine perfetta.

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e sicurezza efficace – grigio creta, 128GB + Pixel Buds A

Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e sicurezza efficace – grigio creta, 128GB + Pixel Buds A

499,00 546,99€ -9%
Vedi l'offerta

Ancora, la modalità Macro permette di catturare i dettagli più minuti con colori vividi e contrasti intensi e, con il supporto di Gemini, puoi ottenere informazioni o completare attività direttamente nelle app Google.

La confezione include come detto gli auricolari Pixel Buds A-Series dal suono di qualità superiore grazie ai driver dinamici da 12mm, funzione di Suono Adattivo che regola automaticamente il volume in base all’ambiente e microfoni beamforming che isolano la tua voce per le chiamate.

Acquista il bundle su Amazon

Con batteria che dura tutto il giorno e sistema di sicurezza integrato, Google Pixel 9a è un ottimo smartphone a questo prezzo, specie se accompagnato dagli auricolari Pixel Buds A.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
27 ago 2025
