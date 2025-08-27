Google Pixel 9a con Pixel Buds A: il bundle in offerta a un prezzo speciale

Amazon lancia uno sconto importante su un bundle che include lo smartphone Google Pixel 9a insieme alle cuffie Pixel Buds A: un pacchetto che potrai portarti a casa a soli 499 euro, così da avere un telefono con funzioni premium con degli auricolari perfetti per sfruttarne tutte le funzioni.

Cosa sapere su smartphone e auricolari

Google Pixel 9a è uno smartphone dotato di fotocamera con funzioni AI pensate per sfruttarne al meglio ogni caratteristica: ad esempio, grazie alla funzione Aggiungimi, nessuno rimarrà fuori dall’inquadratura e potrai aggiungere chi era dietro l’obiettivo in modo da avere un’immagine perfetta.

Ancora, la modalità Macro permette di catturare i dettagli più minuti con colori vividi e contrasti intensi e, con il supporto di Gemini, puoi ottenere informazioni o completare attività direttamente nelle app Google.

La confezione include come detto gli auricolari Pixel Buds A-Series dal suono di qualità superiore grazie ai driver dinamici da 12mm, funzione di Suono Adattivo che regola automaticamente il volume in base all’ambiente e microfoni beamforming che isolano la tua voce per le chiamate.

Con batteria che dura tutto il giorno e sistema di sicurezza integrato, Google Pixel 9a è un ottimo smartphone a questo prezzo, specie se accompagnato dagli auricolari Pixel Buds A.