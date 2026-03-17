I Google Pixel Buds 2a tornano su Amazon al minimo storico (-27%)

Ti segnaliamo un’occasione d’oro che trovi solo su Amazon per avere degli auricolari wireless straordinari a un prezzo incredibilmente più basso. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello i Google Pixel Buds 2a a soli 109 euro, invece che 149 euro.

Come puoi notare siamo di fronte uno sconto del 27% che porta il prezzo a terra fino al minimo storico finora registrato su Amazon e poi risparmiare 40 euro. Con questi auricolari wireless puoi ascoltare la musica senza perderti nulla e senza nessun disturbo ambientale. Inoltre puoi decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Google Pixel Buds 2a: esperienza audio meravigliosa

Con i Google Pixel Buds 2a potrai vivere un’esperienza audio meravigliosa riuscendo a percepire ogni piccola nota di ogni strumento musicale dei tuoi brani preferiti. Ti sembrerà di essere a un concerto live. I driver da 11 mm garantiscono bassi potenti e alti e medi cristallini, con equalizzazione a 5 bande che potrai personalizzare come desideri.

Godono di un design innovativo che garantisce il massimo del comfort e sono praticamente invisibili una volta che li avrai messi nelle orecchie. Possiedono inserti in silicone morbido per un ottimo isolamento acustico e sono leggerissimi. I microfoni interni captano solo la tua voce riducendo al minimo i rumori di sottofondo per chiamate perfette e senza disturbi. La connessione è rapida e senza latenza. Si associano in un attimo ai tuoi dispositivi appena li estrai dalla custodia e garantiscono 7 ore di autonomia con una singola ricarica e 20 ore con la custodia.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo spariscono in fretta. Quindi prima che sia tardi vola su Amazon e acquista i tuoi Google Pixel Buds 2a a soli 109 euro, invece che 149 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.