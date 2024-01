Google Pixel Buds A-Series tornano al MINIMO STORICO

Google Pixel Buds A-Series sono degli splendidi auricolari premium realizzati per regalarti un’esperienza audio sempre piacevole e intensa. Altamente immersivi, la loro forma ergonomica garantisce una perfetta aderenza alle tue orecchie per essere ben saldi anche quando ti stai allenando. Assicurati un suono straordinario. Oggi sono tornati al Minimo Storico su Amazon. Acquistali a soli 79 euro, invece di 109 euro. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo.

Google Pixel Buds A-Series: fino a 24 ore di ascolto

Gli Auricolari Google Pixel Buds A-Series sono estremamente leggeri. Pensa, pesano solo 5,06 grammi. Resistenti all’acqua e al sudore, li indossi sempre senza preoccupazioni. Ogni altoparlante ha un driver dinamico da 12 mm progettato su misura per regalare momenti di piacere ascoltando ciò che ami. Dotati di riduzione passiva del rumore, offrono un ascolto perfetto ovunque. Grazie alla custodia di ricarica assicurano fino a 24 ore di utilizzo.

Cosa stai aspettando? Approfitta del ritorno al Minimo Storico! Acquistali ora a soli 79 euro, invece di 109 euro. L’offerta è un’esclusiva Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, attiva la tua prova gratuita al servizio. Per te, fin da subito, tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.