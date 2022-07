Google Pixel Buds Pro: comprali ora su Amazon

Insieme a Pixel 6a, Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel Buds A-Series, lo store ufficiale di Google su Amazon ha accolto anche il preordine di Pixel Buds Pro. Si tratta dei nuovi auricolari wireless top di gamma progettati dal gruppo di Mountain View, pensati per un’esperienza audio di livello assoluto e senza compromessi.

Gli auricolari Google Pixel Buds Pro in preordine

Tra le caratteristiche più importanti citiamo il supporto alla connettività via Bluetooth 5.0, la certificazione IPX4 per la resistenza ad acqua e sudore (IPX2 per la custodia), equalizzatore dinamico, cancellazione attiva del rumore, i tre microfoni integrati per l’acquisizione comandi vocali e telefonate, i controlli touch capacitivi, accelerometro, giroscopio, sensore Hall, passaggio automatico tra i diversi dispositivi collegati, autonomia complessiva che arriva a 31 ore con una sola ricarica e il peso che si attesta a soli 6,2 grammi per ogni unità. Di seguito le quattro colorazioni disponibili, alcune delle quali potrebbero risultare sold out:

I nuovi auricolari wireless top di gamma a marchio Google sono in preordine al prezzo di 219 euro. La consegna prevista per il 28 luglio, con spedizione gratuita a domicilio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.