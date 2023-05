Google Pixel: risolto il bug del consumo eccessivo

All’inizio del mese, dopo il rilascio degli aggiornamenti per gli smartphone Pixel, molti utenti hanno segnalato l’eccessivo consumo della batteria e il surriscaldamento dei dispositivi. Google ha confermato la causa del problema, risolto questa mattina con un fix “server-side”.

Bug fix per l’app Google

Alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema era legato all’installazione dell’aggiornamento mensile. Il numero maggiore di segnalazioni è arrivato dai possessori di Pixel 6 e 7, ma il bug riguarda tutti i dispositivi Android. I sintomi principali sono un eccessivo consumo della batteria (l’autonomia si riduce fino al 50%) e il surriscaldamento dello smartphone.

La fonte del bug è l’app Google. Nella pagina che mostra il consumo della batteria si poteva notare un uso prolungato dell’app, anche se gli utenti non l’avevano avviata. In pratica veniva eseguita in background, consumando le risorse di sistema e quindi riducendo l’autonomia della batteria. La soluzione temporanea suggerita da alcuni utenti era la sua disattivazione.

L’azienda di Mountain View ha identificato la causa del problema in una recente modifica al back-end dell’app Google. Grazie al fix lato server è stato risolto il malfunzionamento. Gli utenti non devono quindi installare una nuova versione dell’app o effettuare altre azioni sullo smartphone. Nelle prossime ore si scoprirà se la soluzione è definitiva.