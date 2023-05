Google Pixel, update causa surriscaldamento: attenzione!

Parallelamente alla presentazione di Android 14 Beta 2, in questi giorni è cominciata la distribuzione del recente aggiornamento mensile sugli smartphone Google Pixel, oltre agli update per le applicazioni di sistema. Ebbene, stando a un crescente numero di segnalazioni tali aggiornamenti starebbero causando surriscaldamento e gravi problemi di esaurimento della batteria su Pixel 6 e Pixel 7: forse è meglio non scaricarli!

Gravi problemi per i Google Pixel

I reclami da parte degli utenti in possesso di tali device stanno piovendo su Reddit e all’interno dei forum di supporto forniti ufficialmente da Google: si parla di un consumo esagerato della batteria anche in idle, pari potenzialmente al 20%, accompagnato dal surriscaldamento del dispositivo. Un consumatore in possesso di Pixel 6a afferma che il tempo di visualizzazione è passato da 6 ore a circa 3 ore a causa dell’esaurimento rapido della batteria, ma il problema sembra riguardare anche Pixel 7 e 7 Pro.

Chi ha contattato l’assistenza Google non ha ricevuto risposte particolarmente utili; al contrario, alcuni utenti hanno indagato sulla questione e scoperto che il servizio colpevole sarebbe l’app Google, evidenziata nella sezione “Batteria” delle Impostazioni di sistema come l’applicazione dal consumo più elevato durante la giornata. Qualcuno ha provato a ripristinarla a una versione precedente o addirittura a completare il ripristino completo delle impostazioni di fabbrica del telefono, senza riuscire a risolvere il problema.

In assenza di comunicati rilasciati dalla società di Mountain View, al momento chi è in possesso di uno smartphone Google Pixel si troverà costretto a sopportare questo consumo eccessivo di risorse, in attesa di una soluzione definitiva nel corso dei prossimi giorni – o, nel peggiore dei casi, delle prossime settimane.