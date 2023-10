Google Pixel: storage scomparso con Android 14

Android 14, annunciato da Google il 4 ottobre, include molte novità interessanti. Dopo aver installato l’aggiornamento sui loro Pixel, molti utenti hanno però segnalato un bug piuttosto grave. Se sono stati impostati profili multipli non è più possibile accedere allo storage. Dopo quasi due settimane, l’azienda di Mountain View ha finalmente comunicato di aver avviato lo sviluppo di un fix.

Storage scomparso sui Google Pixel

Il problema sembrava essere limitato ai Google Pixel 6, ma è invece presente su tutti i modelli successivi, inclusi Pixel Fold e Pixel Tablet. Dopo aver installato Android 14 sono iniziati ad apparire vari messaggi di errore. L’app Fotocamera non permette di salvare foto e screenshot perché non c’è spazio di storage. Il file manager mostra 0 byte per ogni file e directory. I file non sono nemmeno visibili collegando il dispositivo al computer tramite USB.

Alcuni utenti hanno segnalato che il bug innesca la procedura di factory reset con riavvii continui. Il problema è presente solo se sono stati impostati profili multipli, una funzionalità utile ad esempio per separare i dati personali da quelli lavorativi. Dopo quasi due settimane, Google ha risposto alle segnalazioni.

L’azienda di Mountain View spiega che il bug impedisce all’utente principale di accedere allo storage e può mostrare un messaggio relativo al ripristino delle impostazioni di fabbrica (factory data reset). In attesa del fix è stato rilasciato un aggiornamento di sistema che evita la comparsa del problema su altri Pixel.

Il fix ripristinerà l’accesso allo storage senza richiedere un factory reset. Gli utenti che non hanno rilevato il problema dovrebbero evitare di creare e/o accedere ai profili secondari fino al rilascio dell’aggiornamento OTA.