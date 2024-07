Google Pixel Tablet con base di ricarica: offerta Amazon da minimo storico (-100€)

100 euro in meno per Google Pixel Tablet con inclusa la base di ricarica: una fantastica occasione offerta da Amazon e che segna un minimo storico assoluto per il dispositivo del colosso di Mountain View. Nella sua colorazione grigio creta, con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, è disponibile con spedizione Prime.

Google Pixel Tablet: perfetto per tanti usi

Google Pixel Tablet è un dispositivo versatile e potente, con ampio schermo da 11 pollici capace di darti un’esperienza visiva eccezionale con colori brillanti e una luminosità adattiva: ideale non solo per lo streaming, ma anche per l’editing di foto e video.

Il sistema è alimentato dal processore Tensor G2, ideato per sfruttare al massimo l’IA di Google. Grazie alle capacità del chip potrai goderti streaming fluidi, videochiamate di alta qualità e molto altro ancora insieme a un’efficienza energetica che permette alla batteria di durare davvero a lungo, addirittura fino a 12 ore in streaming.

Il Pixel Tablet diventa ancora più versatile con la base di ricarica con altoparlante inclusa nella confezione: una base che non solo effettua la ricarica, appunto, ma lo trasforma in una cornice digitale e in un hub per controllare la tua smart home se hai dei dispositivi compatibili.

Un dispositivo all’avanguardia pensato per offrire potenza, versatilità e una perfetta integrazione con l’ecosistema Google: acquistalo adesso al minimo storico di 499,90 euro invece di 599.