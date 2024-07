Google Pixel Watch 2: 100€ in meno grazie allo SCONTO Amazon

Google Pixel Watch 2 è l’ottimo smartwatch della casa di Mountain View che oggi è protagonista di un’altrettanto ottima offerta su Amazon dato che puoi acquistarlo a 100 euro in meno rispetto al suo prezzo ufficiale. In più hai la spedizione Prime e la possibilità di pagarlo a rate.

Google Pixel Watch 2: perfetto per fitness, salute, ma non solo

Google Pixel Watch 2 è il compagno ideale per monitorare la tua salute, gestire lo stress e garantire la tua sicurezza con stile e precisione. Dotato di cassa in alluminio e cinturino sportivo nero non è solo un accessorio elegante, ma un vero e proprio partner di vita.

La combinazione della tecnologia Fitbit e dell’intelligenza artificiale di Google permette di offrirti monitoraggi avanzati del battito cardiaco, con dati precisi per aiutarti a mantenere la tua forma fisica e il tuo benessere generale. Interessantissima è la funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, con la quale puoi identificare e gestire tempestivamente i segni di stress.

Un apposito sensore integrato, invece, monitora le variazioni di temperatura che possono indicare cambiamenti nel tuo ambiente di sonno, nel ciclo mestruale o nel tuo stato di salute, mentre l’app ECG ti permette di valutare il ritmo cardiaco e ricevere notifiche in caso di irregolarità.

Non mancano funzioni specifiche per la sicurezza: il rilevamento cadute è una funzione vitale che contatta automaticamente i servizi di emergenza se non rispondi dopo una brutta caduta, mentre con SOS emergenze puoi avvisare facilmente i tuoi contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento in caso di pericolo.

Infine, non mancano tutte le funzioni di estensione del tuo smartphone, con notifiche attive su messaggi, chiamate e altro ancora. Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a 100 euro in meno.