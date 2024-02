L’ottimo smartwatch Google Pixel Watch 2 è tornato in offerta su Amazon al suo minimo storico: oggi puoi averlo infatti a soli 299,90 euro invece di 349. Un prezzo eccezionale per questo prodotto: un dispositivo indossabile di prima qualità che ti accompagnerà durante le tue giornate.

Google Pixel Watch 2 in offerta: le caratteristiche principali

Questo smartwatch è progettato per offrire un monitoraggio avanzato della salute e del benessere grazie alla combinazione di un sensore migliorato e all’intelligenza artificiale di Google.

Il dispositivo è infatti in grado di monitorare il battito cardiaco con una precisione superiore, fornendo dati accurati relativi al fitness e al benessere. Inoltre, è capace di rilevare potenziali segni di stress e fornire suggerimenti per affrontarli tempestivamente, contribuendo così a migliorare il tuo benessere complessivo.

Il sensore integrato rileva anche le variazioni della temperatura, che possono essere correlate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di salute generale.

Inoltre, la funzione di rilevamento cadute può essere vitale in caso di emergenza, consentendoti di contattare rapidamente i servizi di emergenza in caso di brutta caduta. Se non rispondi, il Pixel Watch 2 effettuerà automaticamente una chiamata di emergenza.

Un dispositivo completo insomma, che include ovviamente diverse funzionalità per il fitness e di estensione del tuo smartphone. Oggi puoi averlo a soli 299,90 euro invece di 349.