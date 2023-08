Google Pixel Watch 2: possibili specifiche

Da alcune settimane circolano indiscrezioni sul nuovo Pixel Watch 2 che Google dovrebbe annunciare ad ottobre insieme ai Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Grazie ad un insider, Android Authority ha pubblicato le specifiche principali del prossimo smartwatch, evidenziando i miglioramenti rispetto all’attuale modello.

Specifiche del Google Pixel Watch 2

Il Pixel Watch, annunciato il 6 ottobre 2022, integra il Samsung Exynos 9110, processore dual core che risale al 2018. Google avrebbe scelto lo Snapdragon W5 Gen 1 per il Pixel Watch 2, un SoC quad core realizzato a 4 nanometri con frequenza massima di 1,7 GHz. Ciò comporta un incremento delle prestazioni e soprattutto un netto miglioramento per l’efficienza energetica.

Il primo smartwatch di Google è stato criticato per i consumi eccessivi. L’autonomia verrà quindi incrementata con il nuovo SoC e una batteria con capacità di 306 mAh (quella del Pixel Watch è 294 mAh). Non sono invece previste grandi novità per lo schermo da 1,2 pollici (384×384 pixel). Rimane quindi la grande cornice nera, ma è possibile un aumento della luminosità grazie al pannello fornito da Samsung Display (quello del Pixel Watch è prodotto da BOE).

Il Pixel Watch 2 dovrebbe integrare un chip UWB (Ultra Wide Band) che potrebbe essere sfruttato per cercare il dispositivo o come chiave digitale per aprire le automobili. Verranno ovviamente annunciate versioni WiFi e LTE. Il sistema operativo sarà Wear OS 4. Google includerà il supporto per i “seamless update”, quindi gli aggiornamenti verranno effettuati in background senza interrompere le attività dell’utente (che dovrà solo effettuare un riavvio).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.