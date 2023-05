Google Pixel Watch 2 arriverà insieme a Pixel 8?

Insieme a Pixel 8 e Pixel 8 Pro, con tutta probabilità, bigG in autunno annuncerà anche Pixel Watch 2. Il gruppo di Mountain View sarebbe pronto a svelare il suo smartwatch di seconda generazione, caratterizzato da specifiche tecniche migliorate rispetto al primo modello già in commercio. A riportarlo è la redazione del sito 9to5Google, fornendo parecchi dettagli a proposito delle novità introdotte.

Le specifiche tecniche di Google Pixel Watch 2

La cassa ospiterà un chipset Qualcomm Snapdragon della serie W5, forse una personalizzazione del W5+ Gen 1 (integrato nel recente TicWatch Pro 5 di Mobvoi), con architettura a 4 nm, quattro core A53 da 1,70 GHz e una GPU Adreno 702 da 1,00 GHz. Si tratterebbe di un balzo in avanti non indifferente a livello prestazionale, considerando la presenza del processore Exynos 9110 di Samsung a 10 nm con due core A53 due nel modello precedente.

In caso di conferma, a beneficiarne sarebbe anche la durata della batteria, che senza aumentare la capacità dovrebbe poter garantire un’autonomia molto più elevata, grazie alle ottimizzazioni sul fronte dei consumi.

Lato software, sarà quasi certamente uno dei primi dispositivi (se non il primo in assoluto) a far leva sulle funzionalità del sistema operativo Wear OS 4, considerato in arrivo proprio durante l’autunno.

L’elenco della novità anticipate non si ferma qui. Google dovrebbe poter sfruttare il know-how dell’acquisita Fitbit per integrare sensori avanzati presenti su smartwatch come il Sense 2, a partire da quello delegato alla misurazione del parametro cEDA (continuous ElectroDermal Activity) utile per il monitoraggio del livello di stress.

In merito alla serie di smartphone Pixel 8 citata in apertura, dovrebbe introdurre il processore Tensor G3 realizzato internamente dal gruppo di Mountain View, evoluzione dell’unità già vista in azione sulla linea Pixel 7 al momento sul mercato.

