Pixel Tablet: Google potrebbe lanciare pennino e tastiera

Giugno sarà un mese particolarmente interessante per quel che riguarda i Google Pixel. Nei prossimi giorni, infatti, faranno il loro esordio ufficiale sul mercato due device molto attesi: Pixel Tablet e Pixel Fold. A tal proposito, nelle scorse ore sono emersi alcuni interessanti dettagli in merito a due accessori che Google aveva inizialmente in programma di lanciare e che non è escluso che possano ancora arrivare.

Pixel Tablet con pennino stilo e tastiera fisica

Andando più nello specifico, stando a quanto comunicato su Twitter dalla leaker Kamila Wojciechowska, Google, quando ha iniziato a pensare al lancio del Pixel Tablet, ha valutato la possibilità di arricchire l’offerta con due accessori quali un pennino stilo e una tastiera fisica, similmente a quanto già proposto dalla concorrenza, come ad esempio per l’iPad di Apple, per il quale sono disponibili Apple Pencil e Magic Keyboard, oltre che svariati altri accessori non ufficiali.

"Stylus for Pixel Tablet" — kamila 🌸 (@Za_Raczke) May 29, 2023

Allo stato attuale delle cose, però, Google non ha lasciato intendere che faranno effettivamente capolino sul mercato.

Non sono stati forniti dettagli particolari in merito ai due accessori, la tipster ha fatto intuire che sono ancora in fase di sviluppo e non è esclusa l’ipotesi che possano venire proposti in futuro, aggiungendo tuttavia che forse “big G” non era ancora davvero pronto per presentare il suo tablet.

Tocca comunque attendere informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View per scoprire se il suo nuovo tablet potrà effettivamente contare su questi due accessori oppure no. Resta fermo il fatto che una loro eventuale introduzione potrebbe permettere di alzare l’asticella delle potenzialità del dispositivo sul fronte produttività.