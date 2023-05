Un secondo Pixel Fold è stato cancellato da Google

L’evento I/O 2023 andato in scena nelle scorse settimane ha visto, come ampiamente anticipato, la presentazione di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole del gruppo di Mountain View. Solo oggi, però, emerge che bigG ha cancellato il lancio di un secondo dispositivo della categoria. A renderlo noto è Ivy Ross, veterana dell’industria e dal 2016 a capo della divisione dell’azienda che si occupa del design dei prodotti hardware.

Il Pixel Fold che non fu: un dispositivo cancellato

Nell’ultimo episodio del podcast Made by Google, ha fatto esplicito riferimento a un modello preso in considerazione e poi abbandonato, per ragioni legate alla volontà di portare sul mercato solo dispositivi con una qualità senza compromessi e caratterizzati da peculiarità innovative. Riportiamo di seguito in forma tradotta le sue parole.

Sono davvero orgogliosa del team, perché c’era un altro modello pieghevole che avevamo creato, ma abbiamo avuto la disciplina per fermarlo e dire No, non è ancora abbastanza buono , aspettando finché non ci riterremo in grado di fare qualcosa di abbastanza buono, o migliore, di ciò che è già in circolazione là fuori.

Non è dato a sapere quali requisiti non siano stati soddisfatti appieno né quali fossero le sue specifiche tecniche, ma è del tutto lecito pensare a uno smartphone pieghevole con design a conchiglia (clamshell) simile a quello del Galaxy Z Flip4 di Samsung, dunque dalle dimensioni più contenute e basato su un concept differente oltre che proposto a un prezzo inferiore. Il Pixel Fold presentato, lo ricordiamo, può trasformarsi in una sorta di tablet da 7,6 pollici, aprendosi in modo simile a quanto fa il Galaxy xZ Fold4.

Potrebbe ad ogni modo trattarsi di un progetto solo rimandato, in attesa di perfezionare quegli aspetti che durante la fase di lavoro iniziale non hanno soddisfatto appieno le aspettative di bigG.

Rimanendo in tema, ricordiamo che nelle scorse settimane sono circolati rumor piuttosto corposi a propositi della gamma Pixel 8 che dovrebbe arrivare entro l’autunno. Tra le principali novità introdotte figura la presenza del chipset Tensor G3 progettato internamente dal gruppo di Mountain View. Ci sarà tempo e modo per tornare a scriverne.

