Google Play, arriva il badge Verificato per le VPN sicure

Google è sempre più attenta alla sicurezza sul suo Play Store. Ora darà una mano a trovare le VPN più sicure e affidabili. Come? Con un bel badge “Verificato” che comparirà accanto alle app selezionate.

Google Play introduce il badge per le migliori app VPN

Cosa significa il badge “Verificato” su Google Play? Che gli sviluppatori dell’app hanno rispettato le linee guida di sicurezza e hanno superato una doppia verifica chiamata Mobile Application Security Assessment (MASA) di livello 2. Insomma, un’app con il badge è stata controllata due volte per garantire la massima sicurezza.

Ma non basta essere sicuri per avere il badge “Verificato”. Un’app VPN deve avere almeno 10.000 installazioni e 250 recensioni. Deve anche essere presente su Google Play da almeno 90 giorni. Inoltre, deve soddisfare i requisiti di livello API per le app di Google Play. Solo così potrà ambire a ottenere il badge.

Più visibilità per le app con il badge

Il badge “Verificato” non è solo una medaglietta da sfoggiare. Google lo mostrerà nella pagina dei dettagli dell’app e nei risultati di ricerca, aiutando gli utenti a individuare subito le app più affidabili. Inoltre, Big G ha creato nuove sezioni su Google Play dedicate alle app VPN verificate.

L’anno scorso, l’azienda aveva già introdotto le etichette “Governativo” per identificare le app ufficiali di enti statali e federali. Ora, con il badge “Verificato“, Google vuole aiutare gli utenti a fare scelte più consapevoli sulle app VPN che usano e a sentirsi più sicuri quando le scaricano. Quando si dice la sicurezza prima di tutto!