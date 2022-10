Google Play blocca app con milioni di download: contenevano malware

Sono miliardi gli utenti che, ogni giorno, aprono Google Play Store per installare applicazioni sul proprio telefonino. Secondo uno studio di Statista, nel 2021 gli utenti di tutto il mondo hanno effettuato complessivamente 111,3 miliardi di download dallo store del colosso di Mountain View. Tuttavia, alcune app dannose sono in grado di eludere i sistemi di sicurezza di Google e annidarsi indisturbate alla ricerca della prossima vittima: 16 di queste sono state recentemente rimosse dall’azienda. Oltre 20 milioni i download che avevano collezionato complessivamente.

Queste applicazioni agivano in modo subdolo. Come confermato dalla società antivirus McAfee, una volta scaricate impostavano una configurazione remota che “guidava” i dispositivi ad aprire segretamente delle specifiche pagine web e cliccare sui vari collegamenti contenuti. Per fare ciò il software registrava il dispositivo al servizio FCM di Google, servendosi così delle notifiche push. Lo scopo di queste applicazioni è generare clic pubblicitari falsi e aumentare dunque le entrate monetarie derivanti dalla pubblicità.

Sono chiamate, in gergo, “malware clicker”: una seccatura, più che una minaccia vera e propria. Eppure continuano ad abusare dei dispositivi di chi – suo malgrado – le installa, eseguendo illegalmente software in background, compromettendo potenzialmente i dati sensibili degli utenti. Si nascondono dietro a un aspetto che, a primo occhio, può apparire completamente legittimo: app di conversione, lettori QR, task manager, torce. Proprio questa apparente banalità le rende inosservate e pericolose.

Come proteggere il proprio telefonino dalle app-malware

Chi possiede uno smartphone dovrebbe prestare particolare attenzione quando naviga il web: non soltanto le applicazioni possono essere potenzialmente pericolose, ma anche i file che scarichiamo e le pagine che apriamo. Ecco perciò alcuni consigli del team di CyberGhost VPN per aiutarti a evitare di incappare in malware e altre attività pericolose per la privacy.

Controlla attentamente un'applicazione prima di scaricarla: guarda le recensioni, il numero di download e fai una ricerca sull'azienda proprietaria;

Usa una VPN per proteggerti quando navighi nel web e aggiungere un ulteriore livello di sicurezza sul tuo dispositivo;

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.