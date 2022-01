Google Play Games, ecco la beta per PC Windows

Dopo l'annuncio fatto lo scorso mese da Google relativo al futuro approdo su PC dei giochi Android, durante le ultime ore è stata finalmente rilasciata la versione beta di Google Play Games per Windows, il che va a segnare il primo concreto passo in tal senso.

Google Play Games: si può scaricare l'applicazione standalone per Windows

Effettuando l'iscrizione alla beta è possibile scaricare l'applicazione standalone di Google Play Games sul computer, tramite cui poter poi installare i giochi da provare. Tra i titoli attualmente disponibili figurano quelli che hanno riscosso maggior successo durante la fase di test, quali Mobile Legends, Summoners War, State of Survival e Three Kingdom Tactics.

Va tuttavia tenuto presente che al momento la beta di Google Play Games per PC è disponibile solo in tre paesi: Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. L'arrivo in Europa è quindi atteso per un secondo momento, ma non sono state ancora fornite date esatte.

Inoltre, per poter utilizzare Google Play Games è indispensabile che il PC di riferimento soddisfi i seguenti requisiti minimi sul fronte hardware e software: Windows 10 o versioni successive, SSD con almeno 20 GB di spazio libero, GPU per il gaming, CPU con 8 core logici, 8 GB di RAM, account amministratore, virtualizzazione hardware attiva.

Da notare che Google ha pure promesso delle sessioni di gameplay senza soluzione di continuità tra smartphone, tablet, Chromebook e PC Windows, il che lascia intendere che i salvataggi delle partite fatte avverranno nel cloud e saranno sincronizzati tra tutti i dispositivi collegati allo stesso account. Al riguardo, Arjun Dayal, Group Product Manager presso Google, ha dichiarato quanto riportato di seguito in forma tradotta.